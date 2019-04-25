Стал известен срок поступления грязной российской нефти в Евросоюз
В ОАО «Гомельтранснефть Дружбе», белорусском операторе совместного трубопровода «Дружба», заявили, что «некондиционная» российская нефть поступит в Венгрию и Словакию через 4-5 дней. Об этом сообщается на сайте предприятия.
На сайте отмечается, что Польша в данный момент отказалась принимать российскую нефть из-за превышения в ее составе органических хлоридов — до 30 от допустимого норматива.
Ранее стало известно, что Польша остановила транзит российской нефти по «Дружбе». При этом отмечалось, что Украина продолжает получать нефть из России в объеме 40 тыс. т в сутки.
Также ранее СМИ сообщали, что более миллиона тонн поступившей из России загрязненной нефти скопилось на белорусском участке трубопровода «Дружба».