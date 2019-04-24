Греф объяснил, почему Сбербанк решил стать совладельцем Rambler Group
Глава Сбербанка Герман Греф рассказал, зачем банк решил стать совладельцем холдинга Rambler Group. Об этом сообщает НТВ.
По словам Грефа, Сбербанк хочет удовлетворить потребности своих клиентов с помощью своей экосистемы, в которую будут входить предприятия с участие банка.
«Мы будем иметь возможность оказать более комплексную услугу нашим клиентам. Никто не приходит в банк, чтобы получить конечную услугу, потому что деньги являются промежуточной услугой. И мы хотим удовлетворить потребности человека с помощью нашей экосистемы, в которую будут включаться наши предприятия, предприятия с нашим участием, где мы будем участвовать», — сказал глава Сбербанка.
23 апреля стало известно, что Сбербанк принял решение инвестировать в Rambler Group с целью развития на его базе лидера российского рынка медиа и развлечений. В результате сделки доля Сбербанка в Rambler Group составит 46,5%, доли текущих акционеров Rambler Group — A&NN и Era Capital — 46,5% и 7% соответственно. Управление компанией будет осуществлять Совет директоров, в который войдут по 3 представителя от Сбербанка и A&NN и 1 представитель от Era Capital.