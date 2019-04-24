Греф объяснил, почему Сбербанк решил стать совладельцем Rambler Group

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Глава Сбербанка Герман Греф рассказал, зачем банк решил стать совладельцем холдинга Rambler Group. Об этом сообщает НТВ.

По словам Грефа, Сбербанк хочет удовлетворить потребности своих клиентов с помощью своей экосистемы, в которую будут входить предприятия с участие банка.

«Мы будем иметь возможность оказать более комплексную услугу нашим клиентам. Никто не приходит в банк, чтобы получить конечную услугу, потому что деньги являются промежуточной услугой. И мы хотим удовлетворить потребности человека с помощью нашей экосистемы, в которую будут включаться наши предприятия, предприятия с нашим участием, где мы будем участвовать», — сказал глава Сбербанка.

23 апреля стало известно, что Сбербанк принял решение инвестировать в Rambler Group с целью развития на его базе лидера российского рынка медиа и развлечений. В результате сделки доля Сбербанка в Rambler Group составит 46,5%, доли текущих акционеров Rambler Group — A&NN и Era Capital — 46,5% и 7% соответственно. Управление компанией будет осуществлять Совет директоров, в который войдут по 3 представителя от Сбербанка и A&NN и 1 представитель от Era Capital.