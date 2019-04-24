В Еврокомиссии захотели провести встречу по газу с Россией и Украиной

Замглавы Еврокомисси Мароша Шефчович заявил, что вскоре может состояться трехсторонняя встреча по газу представителей России и Украины, передает ТАСС.

По словам Шефчовича, ЕК намерена провести встречу с министрами этих стран.

Предполагается, что встреча пройдет «в ближайшие недели» в Брюсселе.

Ранее в ЕК допустили быстрое решение по транзиту российского газа через Украину.

Также до этого стало известно, что глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил об отмене «Газпромом» транзита через Украину.