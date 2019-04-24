В Белоруссию начала поступать качественная нефть из России
Российская нефть, соответствующая технологическим стандартам, начала поступать на «Нафтан». Об этом сообщает БелТА со ссылкой на представителя «Белнефтехима».
Как отмечается, нефть поступает по северной ветке «Дружбы» (Сургут-Полоцк).
«Объем прокачки обеспечивает работу производственных мощностей на сниженной загрузке», — отметили в концерне.
В материале говорится, что на Мозырском НПЗ ситуация остается прежней.
«Качество нефти на данный момент не улучшилось», — сказал собеседник агентства.
Ранее заместитель председателя концерна белорусского «Белнефтехима» Владимир Сизов заявил, что загрязненная российская нефть с повышенным содержанием хлорорганических начала поступать на территорию Украины и Евросоюза (ЕС).