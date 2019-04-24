В Белоруссию начала поступать качественная нефть из России

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Российская нефть, соответствующая технологическим стандартам, начала поступать на «Нафтан». Об этом сообщает БелТА со ссылкой на представителя «Белнефтехима».

Как отмечается, нефть поступает по северной ветке «Дружбы» (Сургут-Полоцк).

«Объем прокачки обеспечивает работу производственных мощностей на сниженной загрузке», — отметили в концерне.

В материале говорится, что на Мозырском НПЗ ситуация остается прежней.

«Качество нефти на данный момент не улучшилось», — сказал собеседник агентства.

Ранее заместитель председателя концерна белорусского «Белнефтехима» Владимир Сизов заявил, что загрязненная российская нефть с повышенным содержанием хлорорганических начала поступать на территорию Украины и Евросоюза (ЕС).