Нефтянники и правительство договорились о стабилизации цен на топливо

Российское правительство и нефтяные компании договорились о параметрах продления сделки о стабилизации цен на бензин и дизельное топливо. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Корректировка демпфирующего механизма будет проводиться за счет введения акцизов по ставке дизельного топлива на все неподакцизные жидкие нефтепродукты, за некоторыми исключениями, а также фиксированной надбавки к Налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) с привязкой к стоимости нефти.

Демпфирующий механизм компенсирует нефтяникам часть упущенной прибыли от реализации топлива на рынке России вместо экспорта.

Ранее сообщалось, что правительство и нефтяники заключили соглашение о ценах на топливо.