Минфин США не предоставил конгрессу данные по налогам Трампа

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Минфин США не выполнил требование председателя комитета по доходам и расходам палаты представителей конгресса Ричарда Нила по налоговым декларациям американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает The Washigton Post.

По данным издания, Нил потребовал от минфина предоставить отчет о налогах Трампа до 23 апреля.

Как отмечается, министр финансов США Стивен Мнучин сообщил Нилу, что ведомство не может выполнить запрос, так как он может быть незаконным.

При этом Мнучин пообещал принять решение в отношении деклараций Трампа к 6 мая.

Ранее сообщалось, что Трамп опротестовал повестку демократов о своих финансах.