В Перми депутаты обновили зал для заседаний за 74 млн рублей

Депутаты Пермской городской думы вернулись в зал для заседаний после окончания ремонта, который обошелся бюджету почти в 75 млн руб., сообщает портал ProPerm.

В ходе ремонта были заменены системы электронного голосования, звукоусиления и видеотрансляции.

Перед заседанием депутатам выдали специальные памятки по работе с новым оборудованием. Отмечается, что старое оборудование было установлено в актовом зале в 2002 году.

Актовый зал является местом проведения важнейших политических и общественных мероприятий общегородского значения, в том числе публичных слушаний, пленарных заседаний городской думы.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге затеяли переезд Думы за десятки миллионов рублей.