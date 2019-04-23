Медведев допустил полный запрет пластика в России

Премьер-министр Дмитрий Медведев во время экологического форума заявил, что «когда-нибудь» в России могут полностью запретить пластик, передает РИА «Новости».

Премьер напомнил, что в его детстве не было пластика, только «бутылки и бумаги».

«Сейчас пластик является серьезнейшей угрозой всей планете. Знаете, что целый ряд стран думает о том, чтобы запрещать уже использование пластика», — сказал Медведев.

Премьер допустил, что «когда-нибудь» пластик могут запретить и в России, однако не стал упомнить никаких сроков или программ, регулирующих оборот пластика в стране.

Ранее сообщалось, что Россия запретила ввоз с Украины одежды и обуви.