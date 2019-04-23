«Ъ»: недвижимость экс-владельца Черкизовского рынка продадут на торгах

Недвижимость бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова будет выставлена на торги, стало известно газете «Коммерсантъ». В 2017 году Тельман Исмаилов решением Арбитражного суда Московской области признан банкротом, основные кредиторы – «Банк Москвы» (в 2011 году передан на санацию ВТБ, сейчас – БМ-Банк), кипрская компания Sezaria Limited и Deutsche Bank, которым он задолжал 19,2 млрд руб., 10,4 млрд руб. и 967 млн соответственно. Между ними и предстоит поделить средства, которые будут выручены за российские активы должника после их реализации на электронных торгах.

По данным издания, речь идет о двух квартирах (5 и 6 комнат) в историческом доме №18 на Кутузовском проспекте в Москве, двух домах в подмосковном городе Апрелевка, куда идут частные газопроводы, доме в поселке Заречье в Одинцовском районе Подмосковья, участке под гольф-клуб в Сколково.

БМ-банк, являющийся основным кредитором и предоставивший в 2012–2014 годах ООО «Руслайн 2000» и голландской Tropicano Finance B.V кредиты на сумму более $230 млн под его личные поручительства, сейчас пытается обратить взыскания и на иностранные активы должника. По данным источников «Ъ», БМ-банк оспаривает сделку по продаже гостиничного комплекса класса люкс Mardan Palace в турецкой Анталье, а также добился ареста в Лас-Вегасе торгового центра Craig Valley Plaza, приобретенного, по версии кредитора, на часть невозвращенного займа.

«В ближайшее время мы ожидаем реализации залогового имущества, принадлежащего Тельману Исмаилову, на торгах и рассчитываем на частичное погашение задолженности по соответствующим кредитам», — заявили «Коммерсанту» в пресс-службе ВТБ. Представитель Исмаилова затруднился предоставить комментарий и сообщил лишь, что в одной из квартир на Кутузовском проспекте жил внук предпринимателя.

Тельман Исмаилов был владельцем холдинга «АСТ». Черкизовский рынок занимал 72 га и был закрыт в 2009 году в связи с нарушением санитарных и пожарных норм, опасной для здоровья контрабандой, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин тогда называл его «гадюшником».