Грязная российская нефть дошла до ЕС и Украины

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Заместитель председателя концерна белорусского «Белнефтехима» Владимир Сизов заявил, что загрязненная российская нефть с повышенным содержанием хлорорганических начала поступать на территорию Украины и Евросоюза (ЕС). Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что такой вывод был сделан по результатам проб, сделанных на границе Белоруссии и Польши.

«Мы также обладаем оперативной информацией, что нефть с измененными характеристиками уже находится на территории Украины», — подчеркнул Сизов.

Ранее сообщалось, что Белоруссия приостановила экспорт бензинов и дизельного топлива из-за поставок некачественной нефти из России.