Грязная российская нефть дошла до ЕС и Украины
Заместитель председателя концерна белорусского «Белнефтехима» Владимир Сизов заявил, что загрязненная российская нефть с повышенным содержанием хлорорганических начала поступать на территорию Украины и Евросоюза (ЕС). Об этом сообщает РИА «Новости».
Он отметил, что такой вывод был сделан по результатам проб, сделанных на границе Белоруссии и Польши.
«Мы также обладаем оперативной информацией, что нефть с измененными характеристиками уже находится на территории Украины», — подчеркнул Сизов.
Ранее сообщалось, что Белоруссия приостановила экспорт бензинов и дизельного топлива из-за поставок некачественной нефти из России.