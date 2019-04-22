ЦБ заподозрил Международный банк Санкт-Петербурга в выводе активов

<img src="//img.gazeta.ru/files3/809/12092809/RIAN_5499638.HR-pic905-895x505-59120.jpg">

Центральный банк (ЦБ) России заподозрил руководителей Международного банка Санкт-Петербурга (МБСП) в выводе активов, сообщается на сайте ведомства.

По информации ЦБ, руководители банка осуществляли операции, которые имели признаки вывода активов. В частности, они передавали с помощью банка «права требований к ряду контрагентов своему акционеру, не обладающему способностью исполнить принятые обязательства», отмечается на сайте.

В ЦБ добавили, что по результатам проверки активы кредитной организации составили 10,8 млрд руб., а обязательства — 23,9 млрд. руб.

В октябре прошлого года ЦБ лишил МБСП лицензии. Банк занимал 115 место в банковской системе страны.