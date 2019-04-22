Россельхознадзор нашел и уничтожил партию белорусских яблок
Представители управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областей на контрольном посту «Долосцы» нашли в следовавшем из Белоруссии грузовике партию яблок, спрятанную под картошкой. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что партия запрещенных ко ввозу в Россию белорусских яблок была обнаружена 19 апреля. По сообщению ведомства, под пятью тоннами картофеля представители ведомства обнаружили четыре тонны «свежих яблок».
«Яблоки в обезличенных черных коробках ввозились в Россию без фитосанитарных сертификатов... данный факт в очередной раз свидетельствует об отсутствие должного контроля со стороны фитосанитарной службы Республики Беларусь», — говорится на сайте.
Подчеркивается, что изъятые яблоки были ликвидированы.
Ранее сообщалось, что Белоруссия ждет российских инспекторов для проверки яблок и груш.