Россельхознадзор нашел и уничтожил партию белорусских яблок

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Представители управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областей на контрольном посту «Долосцы» нашли в следовавшем из Белоруссии грузовике партию яблок, спрятанную под картошкой. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что партия запрещенных ко ввозу в Россию белорусских яблок была обнаружена 19 апреля. По сообщению ведомства, под пятью тоннами картофеля представители ведомства обнаружили четыре тонны «свежих яблок».

«Яблоки в обезличенных черных коробках ввозились в Россию без фитосанитарных сертификатов... данный факт в очередной раз свидетельствует об отсутствие должного контроля со стороны фитосанитарной службы Республики Беларусь», — говорится на сайте.

Подчеркивается, что изъятые яблоки были ликвидированы.

Ранее сообщалось, что Белоруссия ждет российских инспекторов для проверки яблок и груш.