«Пусть приедут и допросят»: экс-глава Нацбанка Украины о вызове на допрос

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Бывший председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева прокомментировала вызов в украинскую Генпрокуратуру в связи с делом бизнесмена Сергея Курченко. Об этом пишут «Украинские новости».

По ее словам, в настоящее время она живет и работает в Лондоне, а на допрос идти не намерена.

«Если они хотят приезжать меня допрашивать, то пусть приедут и допросят», — заявила Гонтарева.

Она добавила, что никогда не встречалась с Сергеем Курченко.

Ранее сообщалось, что соратников Порошенко вызвали на допросы в Генпрокуратуру.