В «Транснефти» прокомментировали ограничение экспорта нефтепродуктов Минском
Транзит нефти и нефтепродуктов из России через Белоруссию не останавливался. Об этом заявил официальный представитель компании «Транснефть» Игорь Демин, передает ТАСС.
Как отмечается, все претензии будут урегулированы в рамках договора.
«Транзит не останавливался, в договоре прописана методика, по которой могут быть урегулированы все разногласия», — сказал Демин.
Ранее сообщалось, что «Белнефтехим» решил временно ограничить экспорт белорусских нефтепродуктов из-за ситуации с качеством нефти, поступающей из России.