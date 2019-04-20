Белоруссия обсудит с «Транснефтью» компенсацию за некачественную нефть

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Председатель госконцерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков заявил, что Белоруссия планирует обсудить с ПАО «Транснефть» компенсацию за некачественную нефть. Об этом сообщает БелТа.

До этого, концерн «Белнефтехим» заявил, что качество российской экспортной нефтяной смеси Urals, которая поступает по трубопроводу «Дружба», резко ухудшилось. Согласно заявлению концерна, в поступающей нефти содержится чрезмерное количество хлорорганических соединений, что может привести к нарушениям технологических режимов работы нефтеперерабатывающих заводов.

«Белорусская сторона будет настаивать на выработке компенсационных механизмов», — заявил Рыбаков.

Однако, уточнил Рыбаков, ущерб из-за поступления некачественной нефти пока сложно просчитать, поскольку некоторые последствия могут проявиться лишь спустя время.