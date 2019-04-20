Business Insider рассказал, чем «шокирует» экономика России

Портал Business Insider составило перечень 13 «шокирующих» фактов об экономике России.

Отмечается, что авторы материала удивились, что ежедневно российское население становится меньше на 700 человек. При этом резервы российской стороны превышают $460 млрд, а внешний долг составляет 29% ВВП. После распада СССР объем производства на территории России снизился на 45%, а рубль потерял 50% стоимости. В настоящее время 59% экспорта страны приходятся на нефть и газ.

Как подчеркивается в материале, более 13% россиян живут в бедности, однако при этом в стране свыше 70 миллиардеров, а средняя зарплата составляет $670 в месяц. Кроме того, потребление водки за два последних десятилетия сократилось более чем на 50%. Также удивляет, что 20% российского мебельного рынка остается на шведской компанией IKEA.

Согласно публикации, в прошлом году Россия произвела 315 т асбеста, который запрещен более чем в 60 странах. Также страна инвестировала более $250 млн в алмазную отрасль Зимбабве, а на Олимпиаду в Сочи потратила свыше $50 млрд.

Ранее Bloomberg назвал самые «несчастные» экономики мира.