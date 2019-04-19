Бывшего владельца банка «Югра» отправили под домашний арест
Бывший основной акционер банка «Югра» Алексей Хотин отправлен под домашний арест, передает ТАСС.
Как отмечается, Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия.
Уточняется, что Хотин будет находиться под домашним арестом до середины 18 июня.
Ранее сообщалось, что экс-владельца банка «Югра» просят отправить под домашний арест.
Алексей Хотин был задержан в рамках уголовного дела о хищении у финансовой организации 7,5 млрд рублей.
Банк «Югра» лишили лицензии в 2017 году.