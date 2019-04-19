Названы расходы Порошенко и Зеленского на предвыборную агитацию

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Стали известны расходы действующего президента Украины Петра Порошенко и его оппонента Владимира Зеленского на предвыборную агитацию. Об этом сообщает издание «Апостроф» со ссылкой на данные Национального агентства по предупреждению коррупции (НАПК).

Как отмечается, с 7 по 13 апреля 2019 года Порошенко потратил из избирательного фонда 97 млн гривен ($3,61 млн), Зеленский — 50,4 млн гривен ($1,87млн).

В НАПК уточнили, что избирательный фонд Порошенко был сформирован за счет собственных средств (99,9 млн гривен или $3,71 млн), Зеленского — в основном за счет средств политической партии (44,59 млн гривен или $1,66 млн).

Ранее стало известно, сколько Зеленский ежедневно тратит на свою агитацию.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта, ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Лидером голосования стал комик Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%. Второй тур состоится 21 апреля.