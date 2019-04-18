«Дурак»: Коломойский о попытке Порошенко получить его канал через «Приватбанк»

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Олигарх Игорь Коломойский заявил, что президент Украины Петр Порошенко хотел получить его телеканал «1+1» через национализацию «Приватбанка». Об этом он сообщил в интервью изданию «Экономическая правда».

По его словам, Порошенко рассказали, что в залогах Приватбанка есть акции «1+1 Продакшн».

«Но «1+1 Продакшн» — это не компания, на которой лицензия, а которая просто производит контент...Его неправильно информировали, он — дурак — не разобрался», — сказал Коломойский.

Бизнесмен добавил, что когда это стало известно, Порошенко «орал» на Валерию Гонтареву (она возглавляла Национальный банк Украины. — «Газета.Ru») и кидал в нее различными предметами. В результате даже пришлось вызывать «скорую».

Ранее сообщалось, что Порошенко созвал Совбез Украины из-за ситуации с «Приватбанком».