Правительство расширило список запрещенных к импорту украинских товаров

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Российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что он подписал постановление правительства, которое расширяет список товаров, которые нельзя ввозить в Россию с Украины. Об этом сообщает ТАСС.

«Эта мера коснется украинской продукции машиностроения, легкой промышленности, металлообработки», — сказал Медведев.

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Премьер подчеркнул, что стоимость этой продукции за 2018 год составила «почти $250 млн».

Точный перечень запрещенных ко ввозу товаров Медведев не представил.

Ранее сообщалось, что Медведев встретился с кандидатом в президенты Украины.