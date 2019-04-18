Правительство расширило список запрещенных к импорту украинских товаров
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что он подписал постановление правительства, которое расширяет список товаров, которые нельзя ввозить в Россию с Украины. Об этом сообщает ТАСС.
«Эта мера коснется украинской продукции машиностроения, легкой промышленности, металлообработки», — сказал Медведев.
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Премьер подчеркнул, что стоимость этой продукции за 2018 год составила «почти $250 млн».
Точный перечень запрещенных ко ввозу товаров Медведев не представил.
Ранее сообщалось, что Медведев встретился с кандидатом в президенты Украины.