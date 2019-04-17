Медведев анонсировал выплаты при рождении первенца некоторым семьям
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе отчета о работе правительства в Госдуме сообщил, что с 2020 года нуждающиеся семьи при рождении первого ребенка будут ежемесячно получать выплаты.
По словам главы российского кабмина, речь идет о семьях, чей доход составляет менее 1,5 прожиточных минимумов.
Реклама
«С 2020 года будет скорректирован критерий назначения этих выплат до двух прожиточных минимумов», — добавил Медведев.
Премьер Дмитрий Медведев в Госдуме подводит итоги работы своего кабинета в 2018 году. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выступления главы правительства.