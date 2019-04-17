ЦБ отозвал лицензию у банка из топ-200

Центральный банк с 17 апреля отозвал лицензию у «Тройка-Д банка». Соответствующий приказ был опубликован на сайте регулятора.

Как отмечается, такое решение было принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, которые регулируют банковскую деятельность, а также нормативных актов ЦБ. В материале говорится, что банк в течение года неоднократно нарушал требования в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

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По величине активов на 1 апреля кредитная организация занимала 185-е место в банковской системе России.

Ранее сообщалось, что ЦБ отозвал лицензию у московского банка «Аспект».