Дефицит внешней торговли товарами Украины достиг $760 млн
Дефицит внешней торговли украинскими товарами за первые два месяца этого года составил $760 млн. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на данные госслужбы статистики страны.
Как отмечается, этот показатель на 4,5% больше данных за аналогичный период 2018 года.
Реклама
Уточняется, что экспорт товаров на территорию России уменьшился на 12,4% ($475 млн), а импорт — на 9% ($1,1 млрд). При этом экспорт украинских товаров в европейские страны увеличился на 4% до $3,4 млрд, а импорт вырос на 10,2% до $3,6 млрд
Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в настоящее время страна «зажата долгами».