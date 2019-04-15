Канада в четвертый раз ввела санкции против Венесуэлы
Канадский МИД принял решение ввести санкции в отношении 43 граждан Венесуэлы. Заявление размещено на сайте правительства страны.
Согласно заявлению, речь идет о четвертом раунде санкционных ограничений, которые включают в себя индивидуальные санкции в отношении 43 лиц. Оттава считает их ответственными за ухудшение ситуации на территории страны.
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«В ответ на попытки режима Мадуро усилить авторитарное правление в Венесуэле Канада сегодня объявила о четвертом раунде санкций против ключевых фигур этого режима», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Венесуэле рассказали об опасности санкций против PDVSA.