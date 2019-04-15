Страны ЕС решили начать торговые переговоры с США

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Министры стран ЕС приняли решение начать торговые переговоры с США. Об этом сообщает Sky News.

Как отмечается, основной темой переговоров станет снижение взаимных тарифов на промышленные товары.

Уточняется, что только Франция выступила против этого решения. По словам французского президента Эмманюэля Макрона, ЕС не следует заключать договор о торговле со страной, которая вышла из Парижского соглашения по климату. Германия же активно поддержала возможность переговоров. Бельгия стала единственной страной, которая воздержалась при голосовании.

Ранее сообщалось, что США пригрозили Европе новыми пошлинами.