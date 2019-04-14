«Весь мир устал»: Новак о «бесконтрольных» санкциях США

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Министр энергетики России Александр Новак заявил, что весь мир устал от санкций США. Об этом сообщает ФАН.

Как отмечается, об этом Новак сказал в интервью программе «Москва. Кремль. Путин.».

«...эти санкции бесконтрольно сейчас распространяются на разные страны», — добавил Новак.

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Уточняется, что помощник президента России Юрий Ушаков поддержал слова Новака, добавив, что сейчас на повестке много других вопросов, которые необходимо решать.

Ранее сообщалось, что Новак оценил затягивание Данией согласования «Северного потока — 2».