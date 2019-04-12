Какой депутат заработал больше всех, показала декларация

Самым богатым депутатом Госдумы по итогам 2018 года стал Григорий Аникеев, передает РИА «Новости».

Отмечается, что он заработал более 2,3 млрд рублей. При этом 2017 году его доход составил 4,3 млрд в 2017 году.

Аникеев представляет в Госдуме Владимирскую область, является членом комитета ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

Ранее сообщалось, что больше всех среди чиновников Кремля заработал полпред в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, он задекларировал более 657 млн рублей.