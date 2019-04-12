Глава Disney решил уйти в отставку

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Глава Walt Disney Company Роберт Айгер заявил, что планирует уйти в отставку в 2021 году. Об этом сообщает CNBC.

«В 2021 году наступит время, когда я наконец уйду с поста», — сказал Айгер.

По его словам, именно в 2021 году истекает срок его контракта с компанией.

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Он также добавил, что занимает пост руководителя Walt Disney Company с 2005 года.

Айгер подчеркнул, что в настоящее время компания обсуждает его возможного преемника.

Ранее сообщалось, что акционеры Walt Disney и 21st Century Fox одобрили сделку о слиянии.