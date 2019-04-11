Белоруссия закроет нефтепровод «Дружба» после ограничения на ввоз яблок
Вице-премьер Белоруссии Игорь Петришенко в ходе совещания с президентом страны Александром Лукашенко предложил закрыть на ремонт нефтепровод «Дружба», по которому идут поставки российской нефти. Об этом сообщает «БелТА».
Петришенко рассказал, что президенту доложили о том, что нефтепровод нуждается в дополнительном регламентном обслуживании, потому что давно эксплуатируется. По мнению специалистов, нефтепровод нужно было закрыть на ремонт еще полтора года назад.
Он пояснил, что тогда было принято решение не подводить партнеров. В настоящее время, по его словам, «в связи с подходами, связанными с экологией, элементами зеленой экономики» потребуется либо ограничить либо перекрыть поставки.
По словам вице-премьера, инженеры работают над этим.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сравнил действия России с санкциями. Таким образом он осудил введенные Россией ограничения на ввоз яблок.