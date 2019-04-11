Умер миллиардер Владислав Тетюхин

В возрасте 86 лет скончался миллиардер и бывший совладелец корпорации «ВСМПО-Ависма» Владислав Тетюхин. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сайт клинического лечебно-реабилитационного центра.

Как отмечается, на протяжении последних семи лет жизни он боролся с тяжелой болезнью.

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Уточняется, что в 1990-х годах Тетюхин стал акционером «ВСМПО-Ависма». В 2009 году Тетюхин покинул пост президента корпорации.

Тетюхин поспособствовал строительству Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра в Нижнем Тагиле.