Суд отменил решение о списании долгов Чечни за газ

<img src="//img.gazeta.ru/files3/839/12224839/RIAN_5753788.HR-pic905-895x505-20121.jpg">

Чеченский Верховный суд отменил решение Заводского районного суда Грозного о списании долгов за газ жителей республики, сообщает РИА «Новости».

«Решение Заводского районного суда Грозного отменить», — сказал судья по итогам заседания.

В январе нынешнего года районный суд постановил отменить 9 млрд руб. долгов населения за газ, посчитав их «безнадежными к взыскиванию». На это решение подала апелляцию региональная дочка «Газпрома».

Также в январе глава Чечни Рамзан Кадыров заявлял, что разговоры о прощенных долгах региона за газ являются «беспочвенными», подчеркивая, что суд «не списал ни одного рубля».