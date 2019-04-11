В ФРГ признали незаконность санкций США
Глава Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс заявил, что санкции США против ведущих с Россией бизнес европейских компаний незаконны. Об этом сообщает OWC.
По его словам, в данном случае ограничительные меры США нарушают международное право.
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Он также добавил, что последние американские санкции связаны только с отстаиванием экономических интересов в Европе.
Хармс подчеркнул, что Европа бессильна перед такой политикой США.
Ранее сообщалось, что США намерены продолжить применять санкции против России.