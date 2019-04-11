В ФРГ признали незаконность санкций США

Глава Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс заявил, что санкции США против ведущих с Россией бизнес европейских компаний незаконны. Об этом сообщает OWC.

По его словам, в данном случае ограничительные меры США нарушают международное право.

Реклама

Он также добавил, что последние американские санкции связаны только с отстаиванием экономических интересов в Европе.

Хармс подчеркнул, что Европа бессильна перед такой политикой США.

Ранее сообщалось, что США намерены продолжить применять санкции против России.