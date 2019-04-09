Нигерийский миллиардер снял $10 млн, посмотрел на них и вернул в банк

Нигерийский предприниматель Алико Данготе, который считается самым богатым человеком африканского континента, рассказал, как он доказал себе, что богат. Об этом сообщает The Independent.

По его словам, однажды он снял со своего счета $10 млн, чтобы поверить в то, что он действительно богат.

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«Когда начинаешь заниматься бизнесом, цель – заработать свой первый миллион. Но примерно через год, когда мое состояние превысило $12-13 млрд, я подумал, что это всего лишь числа, записанные на бумаге», — рассказал Данготе.

Тогда он пошел в банк и снял со счета часть средств. После этого он положил деньги в багажник и, приехав домой, открыл его, чтобы посмотреть на них. Убедившись в том, что они реальны, миллиардер вернул их на следующий день в банк.