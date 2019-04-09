«Коммерсантъ» узнал о планах продать «Ведомости» за €15 млн

Медиаменеджер Демьян Кудрявцев обсуждает продажу газеты «Ведомости», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Сообщается об обсуждении продажи основателю инвестиционной компании Arbat Capital Алексею Голубовичу, сумма сделки может составить €15 млн.

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Сам Кудрявцев завил, что никаких договоренностей не достигнуто.

«Я всегда рассматриваю все поступающие ко мне предложения об инвестициях и покупке разных долей в моих активах, никогда не скрывал этого, в том числе и про «Ведомости», но конкретных переговоров комментировать не буду»,— заявил Кудрявцев.