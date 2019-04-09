Всемирный банк зафиксировал рекордный объем перевода денег мигрантами

Согласно данным Всемирного банка (ВБ), в прошлом году трудовые мигранты перевели на родину рекордные $529 млрд, что почти на 10% больше аналогичного показателя в 2017-м. Исследование опубликовано на сайте ВБ.

Отмечается, что $529 млрд мигранты перевели в страны с низким и средним уровнем дохода. Если к ним добавить переводы в страны с высоким уровнем доходов, то их суммарный объем составит $689 млрд, следует из документа.

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Авторы исследования полагают, что рост показателей связан с улучшением ситуации с трудоустройством мигрантов в США, а также восстановлением переводов из России и государств Сотрудничества стран Персидского залива.

Согласно исследованию, чаще всего международные переводы отправляются в Китай, Мексику, Индию, Египет и Филиппины.

Ранее ВБ понизил прогноз роста ВВП России.