Коломойский рассказал о роли МВФ в национализации «Приватбанка»

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Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что Международный валютный фонд (МВФ) выступил одним из бенефициаров национализации принадлежавшего ему «Приватбанка». Об этом он рассказал в интервью «Экономической правде».

По словам бизнесмена, представители МВФ отказывались выделять Украине средства, пока «Приватбанк» не будет национализирован.

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«Он (МВФ. — «ГазетаRu») «подстрекал» к этому делу. Были конкретные люди, которые приезжали и проверяли как идет докапитализация. Они говорили о том, что мы не дадим Украине деньги до тех пор, пока вы не отберете у них банк», — сказал Коломойский.

Ранее Коломойский заявил, что ему нужен не «Приватбанк», а $2 млрд капитала.