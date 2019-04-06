Обрушилось производство самолетов, космических кораблей и ракет в России

После двух лет роста в России в 2018 году рухнуло производство гражданских и военных самолетов, космических кораблей и межконтинентальных ракет, сообщает РБК.

По данным издания, опирающегося на исследования Росстата, производство искусственных спутников, вертолетов, различных самолетов, беспилотников, ракет и запчастей снизилось в стране почти на 14%.

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Отмечается, что понижение было замечено с июля 2018 года и оно продолжилось в январе и феврале 2019 года.

Ранее в МИД рассказали о планах по размещению ракет в Европе.