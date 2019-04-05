Франция отказалась давать Британии отсрочку по Brexit, так как у Лондона нет «четкого плана», сообщает The Guardian.

Уточняется, что Париж принял к сведению запрос Великобритании к ЕС о продлении сроков Brexit до 30 июня, однако французские власти считают, что Великобритания, чтобы получить отсрочку, должна иметь убедительный план.

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Ранее председатель Европейского совета Дональд Туск не поддержал предложение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о переносе дедлайна по Brexit на 30 июня 2019 года.

По его словам, он намерен предложить отсрочить Brexit до 31 марта 2020 года.