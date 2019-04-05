Арестован новый фигурант дела Абызова

Басманный суд Москвы арестовал Сергея Ильичева, который является шестым фигурантом дела Михаила Абызова, сообщает РИА «Новости».

«Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу», — огласила решение судья Юлия Сафина.

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Ильичев останется в СИЗО как минимум до 25 мая, как и другие пять фигурантов. Всем им предъявлены обвинения по статьям «Участие в организованном преступном сообществе» и «Мошенничество в особо крупном размере».

Ранее сообщалось, что Мосгорсуд проверит законность заключения под стражу экс-министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова.