Названы самые востребованные профессии в России

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Глава Роструда Всеволод Вуколов заявил, что кадры в сферах производства, строительства, недвижимости и здравоохранения являются наиболее востребованными в России. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в этих отраслях насчитывается около миллиона открытых вакансий.

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Он также добавил, что более 450 тысяч вакансий открыты в сфере производства.

Вуколов подчеркнул, что производители в России нуждаются в специалистах рабочих профессий.

Ранее стали известны самые высокооплачиваемые профессии России.