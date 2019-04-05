Названы самые востребованные профессии в России
Глава Роструда Всеволод Вуколов заявил, что кадры в сферах производства, строительства, недвижимости и здравоохранения являются наиболее востребованными в России. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, в этих отраслях насчитывается около миллиона открытых вакансий.
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Он также добавил, что более 450 тысяч вакансий открыты в сфере производства.
Вуколов подчеркнул, что производители в России нуждаются в специалистах рабочих профессий.
Ранее стали известны самые высокооплачиваемые профессии России.