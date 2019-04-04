Трамп предъявил Мексике ультиматум из-за мигрантов
Американский президент Дональд Трамп заявил, что Мексика должна помочь решить проблему с нелегальными мигрантами, иначе США введут пошлины на автомобили или закроют границу. Об этом сообщает Reuters.
По его словам, США, вероятнее всего, начнут с ведения тарифов на машины.
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«...и это будет иметь силу», — подчеркнул Трамп.
Он добавил, что в Мексике «сильно иммиграционное законодательство», и Вашингтону нужна ее помощь в урегулировании ситуации на границе.
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