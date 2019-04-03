Россияне стали больше умирать

Вице-премьер России Татьяна Голикова отчиталась, что смертность в 2018 году в 32 регионах России выросла, передает ТАСС.

По ее словам, за год численность населения уменьшилась на 99,7 тысяч человек.

Теперь, заявила Голикова, нужно опережающими темпами добиться снижения смертности в 2019 году.

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При этом она уточнила, что число женщин репродуктивного возраста снижается и не превышает 35 млн человек.

Ранее министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что в России 70% смертей, среди мужчин, ассоциированы с потреблением алкоголя.