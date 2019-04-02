Минфин предложил ввести новые налоги

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Министерство финансов России опубликовало законопроект, согласно которому в Налоговый кодекс (НК) будут включены пять новых глав, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.

Отмечается, что в НК будут внесены главы об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, о гостиничном сборе и налоге с операторов связи.

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В издании напомнили, что ведомство выполнило «давнее обещание» кодифицировать платежи, которые в настоящий момент являются неналоговыми. В газете добавили, что Минфин занимался подготовкой этого законопроекта «более года».

Ранее Минфин спрогнозировал многолетнее обесценивание рубля по отношению к доллару.