Белоруссия прекратила реэкспорт «санкционных» овощей в Россию

Белоруссия прекратила сертификацию плодоовощной «санкционной» продукции, которая из других государств для реэкспорта в Россию, передает РИА «Новости».

Об этом рассказала пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано.

Отмечается, что мера коснется исключительно той продукции, которая вошла в список ответных экономических мер России, и продлится до проведения инспекцией необходимых мероприятий по подтверждению страны происхождения продукции третьих стран.

Ранее Федеральная таможенная служба (ФТС) предложила увеличить список санкционных продуктов.