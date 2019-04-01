Назначен новый глава Росгеологии, передает ТАСС со ссылкой на Минприроды.

Отмечается, что новым главой стал Сергей Горьков. До этого он занимал должность заместителя министра экономического развития.

Ранее сообщалось, что уволен глава Росгеологии.

Также был арестован экс-замглавы Росгеологии Руслан Горринг после того, как в сети появилось видео, на котором запечатлено, как он играет в компьютерную игру, одновременно рассказывая о сексе с сотрудниками Росгеологии и угрожая другим участникам онлайн-игры.