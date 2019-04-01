Зампред правления «Газпрома» Круглов перешел на госслужбу

В руководстве ПАО «Газпром» состоялись кадровые и функциональные изменения. Об этом говорится в документе, поступившем в «Газета.Ru».

Отмечается, что заместитель председателя правления Андрей Круглов освобожден от должности из-за перехода на государственную службу.

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Кроме того, восемь человек получили новые должности:

Олег Аксютин был назначен заместителем председателя правления по вопросам стратегического развития, долгосрочного планирования и контроля инвестиционной программы, закупочной деятельности. Виталий Маркелов получил должность заместителя председателя правления по производственному блоку.

Также Елена Бурмистрова назначена заместителем председателя правления, курирующим вопросы внешнеэкономической деятельности, в том числе в ближнем зарубежье. Игорь Федоров назначен управляющим директором GAZPROM Germania GmbH. Вместо него членом правления и начальником департамента 104 назначен Сергей Кузнец.