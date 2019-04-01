Доходы Порошенко выросли в 95 раз в 2018 году

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Доходы президента Украины Петра Порошенко за 2018 год составили около 1,5 млрд гривен ($57 млн). Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, доходы Порошенко выросли в 95 раз по сравнению с 2017 годом.

Как отмечается, в 2018 году Порошенко получил более $56 млн дивидендов от банка «Ротшильд», фонда «Прайм Эссетс Капитал», возврата минфином Украины стоимости приобретения ОВГЗ и прибыли при погашении займа, процентов по депозитам в «Международном инвестиционном банке».

Ранее сообщалось, что Порошенко задекларировал 19,675 млн гривен ($709 тыс.).