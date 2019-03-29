Медведчук раскрыл масштабы потерь Украины от ограничений с Россией

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Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Украина теряет до $20 млрд экспортной выручки от ограничений в торговле с Россией. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, весь экспорт Украины в 2018 году составил $47 млрд.

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Он также добавил, что Москва остается главным торговым партнером Киева, несмотря на санкции.

Медведчук подчеркнул, что Украине необходимо восстановить полноценные экономические отношения с Россией.

Ранее в Верховной раде рассказали, как решить экономические проблемы Украины.