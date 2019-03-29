Мэй рассказала о последней возможности спасти Brexit
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что предстоящее голосование в британском парламенте является последней возможностью гарантировать Brexit. Об этом сообщает Reuters.
По ее словам, речь идет о голосовании по условиям выхода Лондона из состава Евросоюза.
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Она также добавила, что одобрение парламентом сделки с ЕС позволит избежать переноса Brexit на длительное время.
Ранее сообщалось, что в Британии проведут третье голосование по сделке с ЕС по Brexit.