Мэй рассказала о последней возможности спасти Brexit

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что предстоящее голосование в британском парламенте является последней возможностью гарантировать Brexit. Об этом сообщает Reuters.

По ее словам, речь идет о голосовании по условиям выхода Лондона из состава Евросоюза.

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Она также добавила, что одобрение парламентом сделки с ЕС позволит избежать переноса Brexit на длительное время.

Ранее сообщалось, что в Британии проведут третье голосование по сделке с ЕС по Brexit.