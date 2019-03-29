Медведев признал «остроту» гендерной дискриминации в России

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе прямой линии с пользователями «ВКонтакте» заявил, что проблемы гендерной дискриминации в России «острые».

Он отметил, что ситуация с гендерными проблемами в стране поставлена острее, чем в ряде других стран.

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«Что бы там не говорили, не ссылались на историю, на консервативный характер общества, на какие-то традиции, дискриминация есть и скажем по-честному, эта проблема у нас более острая, чем в целом ряде других стран», — подчеркнул Медведев.

Ранее Медведев поделился «лайфхаком», как противостоять хейтерам в соцсетях.